Thüringer Landesprinzenpaar für das Jahr 2024 gewählt

Kyffhäuserkreis Hoheiten vom Faschingsverein Sonneberg bei der Wahl vorn, der sich auch zwei Prinzenpaare aus dem Kyffhäuserkreis stellen.

„Verdient hätten es alle“, sagt Christoph Matthes, Präsident des Landesverbands Thüringer Karnevalvereine. Am Sonntag verkündete er das Ergebnis der Wahl des Thüringer Landesprinzenpaares für das Jahr 2024. Daran hatten sich insgesamt neun Prinzenpaare aus dem Freistaat beteiligt. Darunter auch zwei Prinzenpaare aus dem Kyffhäuserkreis, Prinz Tobias I. und Prinzessin Katharina I. vom „Frankenhisser Karnevalsklub Wipperveilchen“ sowie Prinz Jeffrey I. und Prinzessin Jessica I. vom „Esperstedter Carnevals Verein“.

Prinz Tobias I. und Prinzessin Katharina I. vom Frankenhisser Karnevalsklub Wipperveilchen waren ebenfalls für den Kyffhäuserkreis dabei. Foto: Verein

Mit einem eindeutigen Votum hat sich das Prinzenpaar vom Faschingsverein Sonneberg durchgesetzt. In dem drei geteilten Voting, abgestimmt wurde auf der Verbandshomepage, auf Social-Media-Kanälen sowie unter den Präsidenten der Mitgliedsvereine, hätten die Sonneberger Karnevalisten jeweils vorn gelegen. Alle anderen Prinzenpaare, die an der Wahl teilgenommen hatten, „sind auf Platz zwei der Herzen“, so der Verbandspräsident. Verlierer in dem Sinne gebe es nicht, so Matthes, der sich bei den Prinzenpaaren für die teilnahme bedankte.

Für das neue Landesprinzenpaar stünden nun unter anderem am 18. Januar die Fahrt zum Empfang im Kanzleramt sowie am 13. Februar der Empfang des Thüringer Ministerpräsidenten auf dem Programm, so Christoph Matthes.