Thüringer Liszt-Biennale mit zwei Konzerten in Sondershausen

Sondershausen. Das 4. Loh-Konzert im Achteckhaus am 24. Mai und ein Rezital am Liszt-Flügel im Riesensaal am 26. Mai widmen sich dem Komponisten.

„Liszt war einer der größten Musiker des 19. Jahrhunderts“, ist Klaus Buchmann überzeugt. Der ehemalige Fachbereichsleiter Kultur bei der Stadt Sondershausen und seit vielen Jahren ehrenamtlicher Liszt-Beauftragter, ist froh, dass die Liszt-Biennale zu Ehren des Pianisten und Komponisten wieder stattfinden kann. In 2021 sei das wegen der Corona-Pandemie nicht beziehungsweise nur bedingt möglich gewesen.

Unter dem Motto „Versenkung und Ekstase“ wird in der Zeit vom 24. bis 29. Mai in den Thüringer Städten Weimar, Meiningen, Gotha, Eisenach, Altenburg sowie Erfurt zu Veranstaltungen eingeladen – und zwei hochkarätige Konzerte finden in Sondershausen statt. So steht das 4. Loh-Konzert am 24. Mai, um 19.30 Uhr im Achteckhaus, im Zeichen von Franz Liszt (1811 bis 1886).

Konzert am historischen Sondershäuser Liszt-Flügel

Zu einer weiteren Veranstaltung wird am 26. Mai, um 19.30 Uhr in den Riesensaal des Sondershäuser Schlosses eingeladen. Dabei handelt es sich um ein Rezital am Sondershäuser Liszt-Flügel. Vitaly Pisarenko wird an dem Abend Werke von Robert Schuhmann und Franz Liszt zu Gehör bringen. Der aus Kiew stammende Pianist ist unter anderem Gewinner des 8. Internationalen Franz-Liszt-Klavierwettbewerbs im Jahre 2008 in Utrecht. Bei dem Konzert handelt es sich zugleich um das 21. Sondershäuser Liszt-Konzert. Der Liszt-Flügel ist ein Instrument aus dem Jahre 1875, er wurde von der Firma Bösendörfer aus Wien gebaut. Anlässlich des 200. Geburtstages von Franz Liszt in 2011 konnte das Instrument restauriert werden. Seitdem spielen es namhafte und preisgekrönte Pianisten regelmäßig im Rahmen der Sondershäuser Liszt-Konzerte – in diesem Jahr bereits das 21. in dieser Reihe, erklärte Klaus Buchmann.

Die Veranstaltungsreihe der Liszt-Biennale zu Ehren des ungarischen Komponisten, Pianisten und Dirigenten wurde auf Initiative der in Weimar tätigen Professoren Wolfram Huschke und Rolf-Dieter Arens ins Leben gerufen. Beide befinden sich mittlerweile im Ruhestand. Bei den gastgebenden Städten der Biennale handelt es sich um Orte, zu denen Franz Liszt einen besonderen Bezug hatte.

Dreizehn Mal hat der Komponist die Residenzstadt Sondershausen besucht, „das ist belegbar“, so Klaus Buchmann. Hauptgrund für seine Aufenthalte waren die Besuche von Aufführungen seiner Werke durch die hiesige Hofkapelle, dem heutigen Loh-Orchester. Das erste Mal in Sondershausen sei Liszt im Jahre 1856 anlässlich eines Loh-Konzerts gewesen. Sein letzter Besuch in der Residenzstadt datiert aus dem Jahr 1886, erzählt Klaus Buchmann. Hier habe Liszt an der Versammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins (ADMV) teilgenommen, bei der auch ein berühmtes Foto mit dem Komponisten entstand.

Sondershausen war im Jahr 2019 erstmals Hauptveranstaltungsort der Liszt-Biennale, in diesem Jahr ist es Gotha. „2029 dann wieder Sondershausen“, gab Buchmann schon mal einen Ausblick.

Karten gibt es in der Tourist-Information Sondershausen, Tel.: 03632 62 28 22 sowie an der jeweiligen Abendkasse.