Thüringer Tierarzt-Notruf startet im Kyffhäuserkreis

Seit Montag ist der Kyffhäuserkreis an das zentrale Notruf-System für Tierärzte in Thüringen angeschlossen. Für alle tierischen Notfälle am Wochenende, an Feiertagen und in den Nachtstunden gilt fortan die Erfurter Nummer unter Telefon: 0361/64 47 88 08. Der Tierhalter wird dann zum diensthabenden Tierarzt vor Ort vermittelt.

Das neue System soll einerseits die Suche nach dem Notdienst vereinfachen und andererseits die diensthabenden Tierärzte entlasten. Seit Herbst vergangenen Jahres baut die Landestierärztekammer die zentrale Plattform auf. In Erfurt, Gotha und im Unstrut-Hainich-Kreis wurde das neue System getestet. Jetzt schaltet die Kammer schrittweise alle Regionen auf. Wer die Notrufnummer wählt, landet in der Einsatzleitzentrale der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) in Weimar. Der Dispatcher dort weiß, welcher Tierarzt wo Notdienst hat und leitet den Anruf weiter. Im Bereich Artern sind nach Angaben der Landestierärztekammer neun Tierärzte an den Bereitschaftsdienst angeschlossen. In Sondershausen und Nordhausen, die einen Notdienstring bilden, sind es insgesamt 13 Tierärzte beziehungsweise Tierkliniken. Das bundesweit einzigartige Projekt wird vom Land Thüringen mit 50.000 Euro pro Jahr gefördert. Geplant ist es, die achtstellige Erfurter Rufnummer durch eine einfache, kürzere Notrufnummer zu ersetzen, ähnlich wie beim Bereitschaftsdienst der Ärzte oder Apotheker. Die Landestierärztekammer weist Tierbesitzer darauf hin, dass im Notfalldienst höhere Gebühren fällig werden. Das gibt die Gebührenordnung vor. Zudem seien Tierärzte gesetzlich verpflichtet, eine Notdienstpauschale zu berechnen. Hinweis: Der tierärztliche Notdienst wird Montag bis Freitag von 18 bis 8 Uhr angeboten, am Wochenende von Freitag 18 bis Montag 8 Uhr sowie an Feiertagen von 8 bis 8 Uhr. Der zentrale Notruf ist unter Telefon: 0361/64 47 88 08 erreichbar.