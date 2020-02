Foto: Henning Most

Sondershausen. 250 Sängerinnen und Sänger treten in Sondershausen auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thuringia-Cantat-Minis singen Sahnestück im Achteckhaus

Aber bitte mit Sahne! Aus vollen Kehlen schmetterten die Thuringia-Cantat-Minis, Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren unter Leitung von Martina Schröer den Klassiker von Udo Jürgens durchs voll besetzte Achteckhaus in Sondershausen. Über 250 Sängerinnen und Sänger kamen aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zusammen, um unter Leitung von André Schmidt an zwei Tagen an der Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen Chorstücke zu proben. Das Repertoire reichte von Ostrock der Bands Renft und 4 PS bis hin zu klassischer Musik von Mendelson. Auch Liedgut von Hans Eisler und Jürgen Golle waren zu hören. Die String Company aus Erfurt begleitete das Chorkonzert.