Kyffhäuserkreis. SPD im Kyffhäuserkreis wählt am Wochenende einen neuen Vorstand in Sondershausen.

Tiefensee kommt zum SPD-Parteitag

Die SPD kommt am Samstag, 11. Januar, zu ihrem Kreisparteitag in Sondershausen zusammen. Als Gäste haben sich sowohl der SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee als auch der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag Matthias Hey angekündigt. Und auch der Thüringer SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider wird in Sondershausen für ein Grußwort vorbeischauen.

Auf der Tagesordnung des Parteitags stehen verschiedene Wahlen. Der Vorstand wird neu bestimmt. Neben dem Kreisvorsitzenden, den drei Stellvertretern stellen sich auch Schriftführer, Schatzmeister und die neun Beisitzer der Wahl. Bestimmt werden müssen auch die Delegierten für die Landesparteitage und Delegiertenkonferenzen sowie Mitglied und Stellvertreter des Landesparteirats. Die SPD tagt ab 9 Uhr in den Räumen der Feuerwehr Sondershausen-Mitte.