Tiere der Nacht

„Tiere der Nacht“ ist der Titel einer naturfotografischen Reportage von und mit Christoph Robiller am morgigen Dienstag, 19.30 Uhr, im Festsaal des Regionalmuseums. Im Haus ist eine Fotoausstellung „Fledermäuse – Geheimnisvolle Jäger der Nacht“ von ihm zu sehen. In seiner Reportage zeigt Radiologe und Ornithologe Robiller, was unseren Augen sonst verborgen bleibt. Die Zeit der Tiere der Nacht beginnt. Die Reportage gibt einen Einblick in das Leben zwischen Abenddämmerung und Morgengrauen. Die Tiere der Nacht haben zudem ihren jahreszeitlichen Rhythmus. (red)