Tierheimen im Kyffhäuserkreis brechen Einnahmen weg

Zusammen für Tierheime – unter diesem Motto ruft der Deutsche Tierschutzbund am Sonntag, dem Welttierschutztag, zu mehr Hilfe für Tierheime auf. Die Coronapandemie bereite auch den Heimen finanzielle Sorgen. Weniger Spenden, weniger Pensionstiere zur Betreuung bedeuten am Ende auch weniger Geld für die tägliche Versorgung der anderen Tiere.

Den Rückgang an Spenden spürt das Tierheim Gehofen deutlich. Mit Beginn des Lockdowns waren die Öffnungszeiten geändert worden: Keine Spontanbesuche mehr, sondern Einlass nur nach Terminvereinbarung. „Manche Leute mussten wir in dieser Zeit wegschicken. Aber die meisten hatten dafür Verständnis“, erinnern sich Ines Scheler und Rüdiger Hundt an jene drei Monate im Frühjahr. Auch die Gassi-Gänger, die sonst regelmäßig mit einem Hund ihre Runde drehten, blieben fern. „Was man auch verstehen kann, denn viele von ihnen gehören zur Risikogruppe“, sagt Ines Scheler.

Kenny Gangloff (links) und Thomas Barth von der Firma Schneidtechnik Krieg im Sondershäuser Ortsteil Jecha vergrößern in diesen Tagen in der Hundeanlage im Tierheim Gehofen mit dem Betonschneider die Öffnungen zum Außenbereich. Dadurch soll die Anlage lichter und luftiger werden. Foto: Wilhelm Slodczyk

Durch die ausbleibenden Besucher blieb den Tierheim-Mitarbeitern zwar Zeit für viele andere Arbeiten. Doch damit fiel auch einiges an finanzieller Zuwendung weg. Denn nach seinem Tierheimbesuch hatte mancher großzügig Geldstücke oder ein paar Scheine für die Einrichtung dagelassen.

Es fallen auch die Tierheimfeste ins Gewicht, von denen in diesem Jahr kein einziges stattfinden konnte. Mit Rundgängen, musikalischer Unterhaltung, Tiervorführungen, Bücher- und Trödelverkauf sowie Kaffee und Kuchen bedeuten sie zwar immer organisatorischen Aufwand für das Tierheimteam und die Mitglieder des Tierschutzvereins Am Weinberg Artern als Träger der Einrichtung. Unterm Strich aber lohnt sich die Mühe, weil sich neben interessiertem Publikum auch viele treue Spender auf angenehme Weise wieder persönlich von der Arbeit in der Einrichtung überzeugen. Das festigt die Bindung.

Seinen Betrieb finanziert das Tierheim Gehofen derzeit vor allem aus Verträgen mit Städten und Gemeinden. Denn Tierschutz ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen.

Derzeit findet im Tierheim Gehofen eine größere Baumaßnahme statt: Die in die Jahre gekommene Hundeanlage wird modernisiert und zu einer „stillen Hundeanlage“ umgebaut. Das heißt Schallschutz. Dazu größere Fenster, neue Schiebertechnik zwischen Innen- und Außenbereich, neue Türen, neue Elektrik. 260.000 Euro Fördermittel gab es dafür. Doch aktuell sind die Platzverhältnisse in der Einrichtung stark eingeschränkt, was sich vor allem auf die Arbeit mit Resozialisierungshunden auswirkt.

Walter Theiß, der in der Region Sondershausen Fundtiere aufnimmt und eine Tierpension betreibt, hatte in der Corona-Zeit vor allem Probleme, noch Helfer zu finden. In der Zeit, als Treffen außerhalb des eigenen Haushalts untersagt waren, sei die Arbeitsbelastung enorm gewesen. In der Tierpension spürte er aber auch den ausgefallenen Sommerurlaub bei vielen Familien. Wer zu Hause bleibt, benötigt keine Hundepension. Auf der anderen Seite liefen in diesem Sommer auch weniger Tiere weg. Das passiere normalerweise regelmäßig besonders in den Sommermonaten, wenn Tiere von Verwandten oder Bekannten betreut würden, weil ihre Besitzer im Urlaub weilen. Das Zuhausebleiben machte sich bei Theiß Tierheim aber auch an anderer Stelle bemerkbar. Hunde, Katzen und auch Kaninchen habe er in den vergangenen Monaten häufiger in neue Familien vermittelt als in anderen Jahren.