Tierischer Badespaß zum Saisonfinale im Arterner Soleschwimmbad

Zum Abschluss der Badesaison 2023 gehörte das Soleschwimmbad Artern mit seinem großzügigen Freigelände am Samstag wieder Hunden und ihren Herrchen/Frauchen.

Wettlauf, Wettschwimmen, Austoben – zum Abschluss der Badesaison 2023 gehörte das Soleschwimmbad Artern am Samstagnachmittag wieder Hunden und ihren Herrchen/Frauchen. Bei Temperaturen über dreißig Grad Celsius kamen nicht nur die Fellnasen ins Schwitzen – besonders beim Spaßparcours mit Slalom, Ballhüpfen, Bällebad, Zielwerfen, „Käsestangen“ und Hindernislauf mit dem Vierbeiner an der Leine traten auch manchem Hundehalter die Schweißperlen auf die Stirn, wenn der Vierbeiner nicht so wollte wie sein Zweibeiner.

Die Idee zu diesem besonderen Saisonabschluss stammt von Tierarztfamilie Ritsch, Mitglied im Förderverein Soleschwimmbad, die seit dem Auftakt vor einigen Jahren das Saisonabschlussevent organisiert. Auf die Sieger warteten wie immer Preise und zur Abkühlung für alle das Wasser.