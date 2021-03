Über jede Streicheleinheit, wie hier von Dorothea Peter, freuen sich die Lämmer auf dem Ziegenhof Peter in Greußen.

Greußen. Die seltene Thüringer Waldziege wird von Familie Peter auf ihrem Hof in Greußen gezüchtet. In der Woche vor Ostern öffnet der Hofladen wieder.

Tierischer Nachwuchs auf dem Ziegenhof in Greußen

93 Lämmer sind in diesem Jahr schon auf dem Ziegenhof Peter in Greußen geboren worden. Sie sind im Schnitt eine Woche alt und freuen sich über jede Streicheleinheit, wie hier von Dorothea Peter. Dabei hat es auf dem Ziegenhof auch wieder einige Drillings- und Vierlingsgeburten gegeben, erzählt Landwirtin Katja Peter. Die Familie züchtet seit etwas mehr als zwanzig Jahren Thüringer Waldziegen. Ein Großteil des Nachwuchses wird für die Zucht behalten oder abgegeben. In der Woche vor Ostern soll übrigens auch der Hofladen des Ziegenhofes wieder geöffnet sein, informiert Familie Peters.