Tipps fürs Wochenende im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Wo man Barbarossa treffen kann und zum Kirmestanz geladen wird – am Wochenende ist wieder allerhand los im Kyffhäuserkreis.

Goethe-Gesellschaftfeiert Jubiläum

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Sondershäuser Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft wird am Freitag, 17 Uhr, zur Jubiläumsfeier ins Bürgerzentrum Cruciskirche in Sondershausen eingeladen. Den Festvortrag hält Professor Jochen Golz aus Weimar zum Thema „Meine Harmonie mit der Ihrigen verbunden –Beethoven und Goethe“.

Konzert mit John Spendelow

Am Freitag wird der Frankenhäuser John Spendelow – an seinem Geburtstag – ein Konzert mit seinen bekannten Songs, einigen neuen Liedern und alten Cover-Klassikern im Burghof geben. Das Konzert beginnt 19 Uhr.

Familienfestdes Schalmeienorchesters

Am 14. Oktober zwischen 10 und 14 Uhr empfangen die Musiker des Schalmeienorchesters Artern e.V. die Leute auf dem Arterner Netto-Parkplatz. Dort findet ein Familienfest statt, zu dem Vereinsvorstand Sebastian Weidauer alle Neugierigen einlädt. Interessierte können sich von den Musikern einen Einblick in deren künstlerischen Alltag geben, sich schminken lassen, Gipsfiguren bemalen oder das Glücksrad herausfordern. Mit der Aktion möchte der Verein auf sich aufmerksam machen. In den Netto-Märkten Arterns und Roßlebens kann für die Musiker gespendet werden.

Kirmes in Bendeleben

Von Freitag bis Sonntag wird Kirmes in Bendeleben gefeiert. Freitag ab 21 Uhr ist im Dorfgemeinschaftshaus Club Night mit Patrick Boersch, Jo’L, Rob Bee, Dan Fade, Beatbuben und Soundkueche. Samstag und Sonntag wird auf dem Kirmesplatz ab 14 Uhr gefeiert. 20 Uhr beginnt am Samstag der Kirmestanz. Umzug mit Blasmusik ist am Sonntag.

Kirmestanzin Kleinbrüchter

Am Samstag startet die Kirmes 7.30 Uhr mit dem Rundgang. Um 10 Uhr ist Frühschoppen, ab 15 Uhr Kindertanz und ab 20 Uhr Tanz mit Mate.

Arbeitseinsatzim Familienbad

Im Familienbad Hohe Schrecke in Wiehe steht am Samstag ab 9 Uhr ein Arbeitseinsatz an. Die alte Folie soll entfernt werden. Mit Fördermitteln aus dem Leader-Programm und Spenden kann anschließend der Wiederaufbau beginnen.

Geologietourim Possenwald

Die Natura 2000 Station Possen bietet am Samstag eine geführte Wanderung zur Geologie der Hainleite an. Unter dem Motto „Mehr als nur Steine“ sollen die verschiedenen Muschelkalkschichten und vorhandene Fossilien erkundet werden. Die Tour beginnt um 10 Uhr am Parkplatz gegenüber des Forstamts und soll bis etwa 13 Uhr dauern. Gute körperliche Kondition, geeignetes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind erforderlich.

Feuerwehr Sachsenburgöffnet ihre Türen

Am Samstag lädt die Feuerwehr Sachsenburg ab 13 Uhr zum Tag der offenen Tür. Um 14.30 Uhr gibt es ein Platzkonzert und ab 16 Uhr eine Feuerwehrvorführung.

Herbstfeuerin Hauteroda

Auf dem Sportplatz in Hauteroda wird am Samstag das Herbstfeuer wie gewohnt um 18 Uhr entzündet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es laden ein der Sportverein und die Ortschaft Hauteroda.

Drachenfestauf dem Flugplatz

Der Aeroclub Hans Grade veranstaltet am Samstagvormittag sein traditionelles Drachenfest auf dem Flugplatz bei Udersleben.

Noten mit Dipim Marstall

Das Duo FlauTastico mit Sabine Kaufmann (Querflöte) und Kantor Melchior Condoi (Orgel und Klavier) gibt am Sonntag, 11 Uhr, ein Konzert im Rahmen der Veranstaltungsreihe Noten mit Dip. Im Marstall des Sondershäuser Schlosses spielt das Duo Werke von Bach, romantische Musik der Französin Cecile Chaminade und eine Suite vom für Film- und Chormusik bekannten James Rutter.

Herbstfest an der Barbarossahöhle

Am Sonntag wird Kaiser Barbarossa für ein paar Stunden sein unterirdisches Reich verlassen und zum großen Herbstfest Hof halten. Erwartet werden an diesem Tag auch viele Majestäten der Neuzeit. Ab 10 Uhr herrscht im Außenbereich der Höhle ein buntes Markttreiben mit verschiedenen Ständen, an denen allerlei herbsttypische und regionale Produkte angeboten werden. Punkt 12 Uhr wird Kaiser Barbarossa höchstpersönlich den Bockbieranstich vornehmen und die Hopfentaler-Musikanten schmettern stimmungsvolle Blasmusik. Um 14.00 Uhr beginnt der offizielle Empfang der Hoheiten durch Kaiser Barbarossa und durch das Höhlentheater Barbarossa. Anschließend präsentiert das Höhlentheater Barbarossa ein buntes und Programm mit Musik, Spiel und Tanz.

Zeitreisedurch Sondershausen

Manfred Kucksch nimmt am Sonntag, 13.30 Uhr, die Teilnehmer der öffentlichen Stadtführung mit auf eine Zeitreise durch 70 Jahre Stadtentwicklung in Sondershausen. Treffpunkt ist die Stadtinformation Sondershausen.