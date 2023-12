Tipps fürs Wochenende im Kyffhäuserkreis

Im alten Gutshof in Großfurra findet traditionell der Weihnachtsmarkt des Dorfes statt.

Kyffhäuserkreis Weihnachtsstimmung wird am Wochenende in vielen Orten bei den traditionellen Adventsmärkten verbreitet. Besinnliches gibt es in Kirchen und Sälen zu hören.

Adventsmusik in Udersleben

Am Freitag, 19 Uhr, geben der Posaunenchor Oldisleben und die Kyffhäuserspatzen in der Kirche in Udersleben ein festliches Adventskonzert mit alten und neuen Advents- und Weihnachtsliedern. Eintritt frei.

Adventskonzert in Oldisleben

Am Sonntag, 17 Uhr, findet in der Kirche Oldisleben das traditionelle Adventskonzert statt. Wie in jedem Jahr wird der Posaunenchor mit seinen festlichen Klängen zu hören sein. Dazu gibt es moderne und traditionelle Advents- und Weihnachtslieder vom Kirchenchor. Einige Projektsänger werden auch mit von der Partie sein.

Weihnachtskonzerte der Kreismusikschule

Am Freitag werden ab 19 Uhr die jungen Künstler der Kreismusikschule in der Aula der Grundschule Ebeleben ihr Können präsentieren. Schülerinnen und Schüler aus dem Ostteil des Landkreises sind am Samstag um 16 Uhr im Regionalmuseum Bad Frankenhausen zu hören.

Weihnachtsmärchen Wiehe

Die Schauspielgruppe Wiehe und Donndorf führt am Freitag gleich zweimal ihr Weihnachtsmärchen auf. Um 15 Uhr wird das Dschungelbuch im Stadtpark Wiehe zu sehen sein. Ab 14 Uhr gibt es bereits Kaffee und Kuchen. Die Abendvorstellung beginnt um 20 Uhr.

Kleintierbörse in Heldrungen

Am Samstag findet von 8 bis 12 Uhr eine Kleinbierbörse in der Ausstellungshalle in Heldrungen statt. Tauben, Kaninchen, Hühnergeflügel und Ziergeflügel können getauscht und verkauft werden.

Weihnachtsbaumverkauf

Im Oberholz bei Allmenhausen können am Samstag von 9 bis 13 Uhr Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden. Zur Auswahl auf der Fläche des Thüringen Forst stehen Blaufichten. Säge nicht vergessen.Asmarkt in Udersleben

Adventsmarkt in Udersleben

Am Samstag ab 14 Uhr laden die Vereine des Ortes zum Weihnachtsmarkt in den Hof des Bürgerhauses Udersleben ein. Um 15 Uhr treten die Kyffhäuserspatzen auf. Für gemütliche Stimmung, eine Bastelstraße, kleine Verkaufsstände, Speis und Trank sorgen die Vereine des Ortes.

Zweitägiger Weihnachtsmarkt in Wiehe

Schon vor der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Samstag wird es ab 14 Uhr Kaffee bei den Heimatfreunden geben. Auf ein buntes Programm mit Kindergarten und Schule, Karussell und Märchenwiese können sich Besucher dann ab 15 Uhr vor der Bartholomäuskirche Wiehe freuen. 16.30 Uhr steht der Jahresrückblick in Bildern an und 18 Uhr eine ökumenische Andacht in der Kirche. Der Sonntag beginnt wieder mit dem Kaffeetrinken bei den Heimatfreunden ab 14 Uhr. Später kommt der Weihnachtsmann.

Adventsmarkt mit Line Dancern

In Samstag wird auf dem Festplatz in Heldrungen ab 14 Uhr gefeiert. Ab 15 Uhr treten die Kindergartenkinder auf. Anschließend kommt der Weihnachtsmann. 16 Uhr tanzen die Eastside Linedancer. Es gibt Livemusik, ein Kinderkarussell, die Gewerbetreibende der Region bieten ihre Produkte an.

Weihnachtsmarkt Ebeleben

Samstag auf 14 Uhr eröffnet Ebelebens Bürgermeister auf dem Markt den Weihnachtsmarkt. Kindergarten und Grundschule führen ab 14.30 Uhr ein gemeinsames Programm auf. zu erleben. Um 17 Uhr wird der Weihnachtsmann zwischen den Ständen erwartet.

Weihnachtliches am Klosterturm

Weihnachten am Klosterturm Göllingen wird am Samstag ab 14 Uhr gefeiert. Zu erleben ist eine Tanzgruppe aus Artern, das Programm des Kindergartens und natürlich gibt es Deftiges und Süße, Glühwein und Tee. Ab 19 Uhr wird sich der Weihnachtsmarkt ins Adventskalendertürchen Nummer 9 verwandeln.

Adventsmarkt in Großbrüchter

Vor der St.-Spiritus-Kirche in Großbrüchter sind ab 15 Uhr weihnachtliche Verkaufsstände aufgebaut. Der Kultur- und der Frauenbund laden ein.

Weihnachten in Kleinberndten

Traditionell trifft man sich in Kleinberndten vor der „Alten Schule“ am Samstag ab 15 Uhr zum Weihnachtsmarkt. Das Immenröder Weihnachtsmärchen ist in der Kirche 16 Uhr zu sehen. Der Weihnachtsmann kommt 17.30 Uhr. Die Kindertanzgruppe des Karnevalsvereins tritt auf.

Wichtelwanderung im Possenwald

Eine Wichtelwanderung veranstaltet die Natura-2000-Station Possen am Samstag ab 15 Uhr durch die Waldwildnis im Possenwald. Start der Tour ist am Parkplatz gegenüber des Forstamts Sondershausen, Possenallee 54.

Weihnachtsoratorium mit den Madrigalisten

Am Samstag ab 16 Uhr bringen die Sondershäuser Madrigalisten im Achteckhaus Sondershausen gemeinsam mit Gastsängern anderer Chöre und vier Solisten die Kantaten 1 bis 3 des Weihnachtsoratoriums von Bach zur Aufführung. Die Gesamtleitung hat Herr Martin Stephan. Er hat sich sein „Weihnachtswunschorchester“ zusammengestellt und spielt selbst die Orgel.

Puppenspiel im Kunsthof

Am Samstag gibt es ab 16 Uhr ein zauberhaftes Puppenspiel-Konzert mit barocker Blockflötenmusik unter dem Titel „Kaisers Nachtigall“ im Kunsthof Friedrichsrode. Um 20 Uhr erklingt internationale Jazzmusik mit dem Ro-Gebhardt-Trio.

Weihnachtsmarkt in Seehausen

In und vor der Kirche in Seehausen gibt es am Samstag einen kleinen Weihnachtsmarkt. Beginn ist 14 Uhr mit einer Andacht in der Kirche. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Die Feuerwehr betreut den Grill.

Weihnachtsmarkt Artern

Am Samstag ab 12 Uhr und bis 22 Uhr wird auf den Boulevard in Artern zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Die Einstimmung übernimmt das Schalmeienorchester Artern. Ab 14.30 Uhr treten die Kindergartenkinder der städtischen Einrichtungen auf. Live-Musik gibt es ab 16.30 Uhr mit Lea Eckardt, Hendryk Zunkel und Four Chains. Die Geschäfte haben bis 18 Uhr geöffnet.

Männerquartett im Marstall

In der Landesmusikakademie Sondershausen sind am Sonntag, 11 Uhr, QuadroTon, ein Quartett aus Erfurt, zu hören. Es hat sich 2009 aus Sängern des Augustiner Vocalkreises gegründet. Alle Musiker verfügen über langjährige Musik- und Gesangserfahrung in verschiedenen Ensembles. So bietet auch das aktuelle Programm neben internationalen Liedern zum Advent unterschiedliche musikalische Schwerpunkte zwischen Liebe, Sehnsucht und Vergänglichkeit. Das Konzert findet im Marstall des Sondershäuser Schlosses statt.

Weihnachtszauber in Bretleben

Einen Weihnachtsmarkt gibt es am Sonntag, 14.30 Uhr, auf dem Hof der Gemeinde (Heldrunger Straße 69) mit einem Karussell und Überraschungen für die kleinen Besucher.

Weihnachtsmarkt in Ringleben

Vor dem Storchennest führt anlässlich des diesjährigen Weihnachtsmarkts der Ringlebener Kindergarten am Sonntag ab 15 Uhr ein kleines Programm auf. Anschließend kommt der Weihnachtsmann. Es gibt Verkaufsstände, Kinder können Karussell fahren und basteln. Beginn ist 14 Uhr.

Weihnachtliche Weltreise

Eine musikalische Weltreise zur Weihnachtszeit bieten Schülern des Carl Schroeder Konservatoriums Sondershausen, das Duo Riscoperta Juniore und Clown Peti am Sonntag 15 Uhr in der Sankt-Juliana-Kirche in Sachsenburg.

Musik im Kloster

In Klosterkirche Roßleben ist am Sonntag 15 und 17 Uhr Musik zu hören. 15 Uhr präsentieren Gastmusiker mit dem Schülerchor der Klosterschule ein Konzert unter dem Titel „Es ist ein Ros‘ entsprungen“. 17 Uhr heißt es dann „Vom Himmel hoch“ beim Konzert mit Schülerinnen und Schülern der Musikakademie der Klosterschule Roßleben sowie dem Chor „Cantatum“ unter der Leitung von Alec Otto.

Furrscher Hofweihnachtsmarkt

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Großfurra findet am Samstag, 14 Uhr, auf dem Gutshof statt. Die Kindergartenkinder treten 15 Uhr auf. 16 bis 18 Uhr gibt die Gruppe Taktlos ein Konzert.