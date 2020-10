Tolle Jahre für Buchdrucker und Kupferstecher

Über diese Variante der Artenvielfalt runzeln Uli Klüßendorf und mit ihm viele andere Waldliebhaber die Stirn. „Klar: Das Artensterben ist wissenschaftlich unterlegt. Aber wir haben es mit zahlreichen neuen Arten von Schadinsekten zu tun, die uns und den Bäumen das Leben schwer machen“, sagt der Amtsleiter von Thüringenforst Sondershausen. Er verweist auf den Schwammspinner, gegen den im Frühjahr sogar Gift gesprüht wurde, und den Blauen Kieferprachtkäfer.

Problem-Tier Nummer eins bleibt jedoch: der Borkenkäfer. „Wobei es davon viele verschiedene Plagegeister gibt“, unterscheidet Klüßendorf. In der Region sind rund 60 Borkenkäferarten heimisch, in Europa über 150, weltweit 5.000. Der bekannteste ist auch der gefährlichste: der Buchdrucker. Er kann sich bei trocken-warmer Witterung explosionsartig vermehren. So schafft es ein Weibchen, zwischen Frühjahr und Spätherbst über mehrere Generationen 150.000 bis 200.000 Nachkommen zu bilden. Und nicht nur das: Borkenkäfer können hervorragend kommunizieren – untereinander und auch beim Besiedeln des geeigneten Wirtsbaumes.

Hälfte des Fichtenbestandes fällt dem Buchdrucker zum Opfer

„Und die trockenen, warmen Jahre seit 2018 sind für Borkenkäfer ideal“, sagt Klüßendorf. Im Ökosystem Wald haben sie, eigentlich, eine wichtige Aufgabe: Borkenkäfer sorgen für die schnellere Zersetzung geschwächter Baumindividuen und schaffen so Platz für Baumnachwuchs. Finden sie aber, nach Massenvermehrung, zu wenige geschädigte, greifen sie auch gesunde Bäume an – schädigen sie oder bringen sie gar zum Absterben. Leibspeise sind die Nadelgehölze, vornehmlich Fichten. Die nehmen etwa 15 Prozent des Landeswaldes in der Region ein. Das sind, so Klüßendorf, in seinem Bereich 250.000 Kubikmeter. Rund die Hälfte davon fiel dem Insekt in den letzten drei Jahren zum Opfer.

„Der Holzmarkt ist durch diese Schwemme unten. Aber wir haben mittlerweile alles verkauft“, so Klüßendorf. Einen Großteil davon an den unersättlichen Markt in China. Der Wald sei vom Schadholz weitgehend beräumt, was dem Borkenkäfer nicht gefällt – denn das Brutmaterial wird dezimiert. Trotzdem ist laut Forstamtsleiter das Wetter der entscheidende Faktor, wie sich die Population entwickelt. Kalt und nass, das würde helfen.

Sex-Duftstoff lockt Käfer in spezielle Plastikfallen

Borkenkäfer haben sich spezialisiert: Viele Arten besiedeln nur bestimmte Baumarten. Selbst den Baum haben sich die Käfer aufgeteilt: So befällt der Buchdrucker meist den unteren Stammteil der Fichte, während sein Kollege, der Kupferstecher, das obere Kronendrittel mag. An Lärchen tut sich der Lärchenborkenkäfer gütlich. An Kiefern der Waldgärtner, der Sechs- und der Zwölfzähnige Kiefernborkenkäfer. Geschwächte Fichten scheinen nun so rar zu sein, dass sich der Furchenflügelige Fichtenborkenkäfer derzeit sogar an Douglasien rund um Sondershausen vergreift, weiß Klüßendorf.

Und wie erkennt man den Befall? – „Zumeist an verstärkter Harzbildung, durch die sich die Fichte zunächst wehrt“, so der Forstamtsleiter. Dann müsse man unter die Rinde schauen, ob das typische Fraßbild zu finden ist. Die Wissenschaft arbeitet zwar an mobilen Borkenkäfer-Detektoren, die den Waldschutz revolutionieren könnten. Aber das sei Zukunftsmusik. Die Pheromon-Duftstoffe, die Borkenkäfer zum Kommunizieren und Sex gebrauchen, nutzen die Förster auch als Lockstoff in Plastefallen. „Damit kann man nachweisen, wie groß der Befall ist, aber man kann den Käfer so nicht bekämpfen“, sagt Klüßendorf und hofft auf kalte Winter sowie kühle, feuchte Sommer. Für die letzten intakten, grünen Fichten.