Tolle Saison für Regenpfeifer und Strandläuferam Stausee Kelbra

„Klar, die Kraniche sind unsere Stars“, sagt Helga Bauersfeld lächelnd. Wissend, dass sich viele Naturfreunde für die imposanten Großvögel und deren Zug gen Süden interessieren. Doch wenn die Fördervereinschefin der Vogelbeobachtungsstation Numburg wählen könnte, welche der gefiederten Gäste am Helme-Stausee bei Kelbra sie am meisten faszinieren – dann sind dies die kleineren, oft unscheinbar braun gefärbten Vögel. Aus der Ferne nur als Punkte zu sehen, lediglich mit einem Fernglas bestimmbar: die Limikolen.

Diese Wat- oder auch Sumpfvögel suchen die Grenzbereiche zwischen Schlamm- und Wasserflächen auf, um mit ihren langen und kurzen, geraden oder gebogenen Schnäbeln Nahrung aus dem Flachwasser oder aus dem Schlamm selbst aufzunehmen: Schnecken, Muscheln, Insekten und deren Larven, Ringelwürmer, kleine Fische und Krebstierchen.

Ein Bruchwasserläufer durchsucht das Flachwasser der Uferzone. Foto: Martin Schulze

„Es war eine tolle Saison für die Limikolen – die Zahlen lagen so hoch wie lange nicht“, freut sich Bauersfeld über die Tendenz, die schon etwa drei Jahre anhält. Und die hat Gründe: Jahrelang war der Stausee randvoll, die Vögel fanden nur wenig Nahrung. „Erst mit der Umstellung des Stauregimes, das eine langsame Reduzierung der Wassermenge im Sommer und Spätsommer vorsieht, wurden die Verhältnisse besser“, erläutert Martin Schulze vom Naturschutzbund (Nabu) Sachsen-Anhalt.

Diese Saison zählten die Beobachter 21 Limikolen-Arten, die am Stausee Energie für den Weiterflug tankten. In Hochzeiten im Frühherbst wuselten 240 Alpenstrandläufer, 120 Sandregenpfeifer, 60 Bekassinen-Schnepfen, 45 Kampfläufer und 20 Grünschenkel durch das Flachwasser, ließen ihre melodischen Rufe erklingen. Viele Arten sind selten und gefährdet – doch auch vom Großen Brachvogel tauchten neun Exemplare auf, vom Säbelschnäbler drei.

Sie kommen aus dem Baltikum und aus Skandinavien, wo sie an Meeresküsten oder in der Tundra ihre Brutgebiete haben. Ein vor Jahren am Helmestausee gefangener Sandregenpfeifer kam sogar aus Island. Ein angelegter Ring der Vogelwarte Hiddensee verriet laut Schulze seine Herkunft.

Von dem langsamen Rückgang des Wasserspiegels profitieren auch viele andere Vogelarten – allen voran bis zu 2000 Stock-, 150 Krick- und 100 Löffelenten. Auch die extrem seltene Marmelente wurde gesichtet. Über 2000 Lachmöwen sorgen für viel Geschrei in den Lüften. Die Graugänse halten mit bis zu 1250 Exemplaren mit. Auch die exotische Nilgans, als Einwanderer nicht unumstritten, ist vor Ort zu finden...

Vom Silberreiher, der vorzugsweise im Flachwasser Fische jagt, konnten 220 Individuen gezählt werden. Gerade der Silberreiher belegt laut Schulze, dass sich die Angst vor einem fischfreien See als unbegründet erweist. Denn trotz Ablassens des Wassers im Februar 2020 befänden sich nach wie vor große Mengen Fisch im See. Auch die bis zu 1100 Kormorane und sieben Fischadler zeigen an, dass hier viele Fischfresser satt werden. Weit genügsamer als jene sind die vielen Arten von Rohrsängern am See.

Alles in allem: „Wir werden unserem Ruf als eines der artenreichsten Binnengewässer Deutschlands gerecht“, sagt Helga Bauersfeld nicht ohne Stolz. „ihre“ Limikolen sind derweil weitergeflogen, in die Winterquartiere nach Spanien und Westafrika. Aber sie kommen wieder, keine Frage.