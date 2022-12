Ehemalige Kreuzchor-Sänger treten in der Sondershäuser Trinitatiskirche auf.

Tolle Stimmen in der Sondershäuser Kirche

Sondershausen. Ensemble „Vocal_he:arts“ gastiert in Sondershausen,

Das Ensemble „Vocal_he:arts“ gastiert am Sonntag, dem 2. Advent in der Trinitatiskirche Sondershausen mit einem vorweihnachtlichen Konzert. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr.

Mit ihren zehn wohlklingenden Männerstimmen bringen ehemalige Sänger des bekannten Dresdner Kreuzchores ein Potpourri von A Cappella Werken zur Advents- und Weihnachtszeit zu Gehör. In diesem Jahr treten sie an verschiedenen Konzertorten in Thüringen und Sachsen, darunter auch Sondershausen, auf. Der Eintritt ist frei.