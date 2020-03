Topfstedterin plant Mitfahrzentrale für kurze Touren in der Region

Möglichst viele Menschen aus den Dörfern der Verwaltungsgemeinschaft Greußen will Daniela Brittling gemeinsam auf die Straße schicken. Dabei sollen sich die Dorfbewohner nicht nur gegenseitig besser kennenlernen, sondern vor allem jederzeit von Ort zu Ort und auch mal bis in die Kreisstadt gelangen können.

Die Topfstedterin plant einen Mitfahrzentrale für die kurzen Strecken, für die Dorfbewohner ohne Auto eigentlich auf den öffentlichen Personennahverkehr zurückgreifen sollten. „Es gibt aber Orte, da fährt schon gar kein Linienbus mehr. Bestenfalls holt ein Schulbus noch die Kinder ab und bringt sie wieder nach Hause“, beschreibt sie das Problem, für das sie nun eine Lösung anbieten will. Daniel Brittling hat vor, mit ihrem Projekt „Mobee“ eine Plattform zu schaffen, auf der Menschen, die in ihrem Auto Passagiere bei Fahrten in der Region mitnehmen wollen mit denen zusammenfinden, die gern in die selbe Richtung gelangen würden, aber kein Fahrzeug oder keinen Führerschein besitzen.

„Das betrifft in den Orten, in denen ich zur Vorbereitung auf mein Vorhaben nachgeforscht habe, vor allem erstaunlich viele ältere Frauen“, erklärt die ausgebildete Sozialpädagogin. Aber auch Jugendliche, die noch nicht selbst Auto fahren können, stünden oft vor dem Problem, an Ferientagen, Wochenenden oder am frühen Abend noch irgendwohin außerhalb ihres Wohnortes zu kommen.

Informationsabendzum Projekt am 4. April

Viele der Frauen, mit denen sie gesprochen habe, wären gern häufiger auch mal außerhalb ihres Ortes unterwegs oder hätten sogar Schwierigkeiten notwendige Wege in der Stadt zu erledigen, weil es dorthin keine vernünftige Busverbindung mehr gibt, berichtet Daniela Brittling. Andererseits habe diese Personengruppe auch häufig Bedenken, einfach auf einer Mitfahrbank auf den Erstbesten zu warten, der sie in seinem Auto mitnehmen will. Ähnlich unsicher wären sie in einem Bürgerbus.

„Meine Idee ist nun, die Menschen vorab miteinander bekannt zu machen, bevor sie zusammen in einem Auto unterwegs sind“, erklärt Brittling weiter. Dafür sollen sich sowohl Fahrer als auch Mitfahrer in ihrem Mobilitätsbüro, das es demnächst auch als digitalen Treffpunkt im Netz geben wird, mit einigen persönlichen Angaben registrieren. „Ich haben außerdem vor, mich mit allen Nutzern persönlich in Verbindung zu setzen.“ Nach dem Kennenlernen können Fahrer und Passagier dann individuell die Mitfahrtouren vereinbaren.

Mit ihren Konzept hat Daniela Brittling bereits die Jury für den Gründerpreis der Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen (GfAW) überzeugt. Als Preisträgerin sei sie jetzt in der glücklichen Lage, ihr Projekt ein Jahr lang finanziell unabhängig vorantreiben und außerdem auf die Unterstützung durch einen Coach zurückgreifen zu können, erklärt sie. „Ich möchte jetzt aber nicht mit meinen Ideen voranpreschen und den Leuten in den Dörfern dann einfach etwas vorsetzen. Ich will die Menschen bei der Umsetzung mitnehmen.“ Zu diesem Zweck lädt sie für den 2. April, 17 Uhr zu einer Informationsveranstaltung ins Bürgerzentrum in Niedertopfstedt ein und will dort ihr Vorhaben, das Mitte des Jahres starten soll, öffentlich präsentieren.