Tore öffnen und Geheimnisse entdecken im Kyffhäuserkreis

Im vergangenen Jahr führte es auch viele Besucher in den Garten von Silke Kegeler in Trebra. Er ist dieses Jahr wieder Eröffnungsgarten.

Kyffhäuserkreis. Beim Tag der offenen Gärten am 25. Juni können Besucher Einblicke erhaschen. Die Eröffnung findet in Trebra statt.

Einen Blick in fremde Gärten werfen, das ist am 25. Juni ganz offiziell möglich und sogar auch gewünscht. Denn der Kyffhäuserkreis beteiligt sich an der Aktion „Open Gardens – offene Gärten“, die es in Thüringen schon seit über 20 Jahren gibt und die sich an eine Tradition aus England anlehnt. Dort werden schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts private Gärten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Zu den über 20 Thüringer Städten und Regionen zählt auch der Kyffhäuserkreis. Hier sind es Silke Kegeler und Ulrich Handwerg, die sich federführend mit um die Organisation und Ausgestaltung kümmern und im Jahr 2019 die Idee überhaupt erst in den Kyffhäuserkreis holten. Ihr Garten in der Kapellhofstraße 1 in Trebra ist erneut der sogenannte Eröffnungsgarten. Wer ihn am nächsten Sonntag besucht, bekommt gegen einen geringen Obolus einen Handzettel, auf dem die anderen teilnehmenden Gärten mit Adresse aufgelistet sind. Diese bleiben bis zum 25. Juni ein Geheimnis, so dass man sich von Trebra aus auf Entdeckungsreise begeben kann. Insgesamt nehmen in diesem Jahr fünf Gärten teil. Mehr aber will die Gartenbesitzerin nicht verraten.

Zwei Ausstellungen im Eröffnungsgarten

„Leider sind es weniger geworden als zuletzt, aber vielleicht kommen nach dem Wochenende neue Interessenten dazu“, hofft Silke Kegeler. Der Tag der offenen Gärten biete eine wundervolle Gelegenheit, unter Hobbygärtnern ins Gespräch zu kommen, sich über neue Sorten oder Methoden in der Gartenarbeit auszutauschen. „Es müssen auch nicht immer die großen Gärten seien, die sich präsentieren. Es gibt auch ganz tolle kleine Gärten oder sogar Vorgärten“, so Kegeler.

In ihrem Garten, in dem sich irgendwo die hauseigene Spielzeugmanufaktur und das Atelier der Designerin verbergen, gibt es allerhand zu entdecken. Neben vielen Pflanzenarten sind es vor allem alte Gemüse- und Obstsorten, die von den Selbstversorgern reichlich geerntet werden. Ein wunderschönes Baumhaus und zum Verweilen einladende Sitzgelegenheiten geben dem Garten sein besonderes Flair.

Zum Aktionstag am 25. Juni wird aber noch weit mehr geboten, als der bloße Einblick. So zeigt die Künstlerin Claudia Katrin Leyh ihre Werke aus Bronze, Stein und Papier, die zuletzt im Thüringer Landtag ausgestellt worden sind. Die Künstlerin selbst habe ihr Kommen für die Mittagszeit zugesagt, so dass man mit ihr hautnah ins Gespräch kommen könne. Und auch Silke Kegeler selbst präsentiert in einer Ausstellung ihre Grafiken und Spielsachen, von denen letztere in der Welt der Spielemacher schon einige Erfolge verzeichnen konnten. So gab es fürs Spielei „Eggi“ einen goldenen Designpreis und für das Kombinationsspiel Domory gab es auf der Nürnberger Spielzeugmesse Anerkennung aus der ganzen Welt.

Neben den beiden Ausstellungen können die Besucher im Eröffnungsgarten noch mehr über das Projekt der essbaren Stadt von Cornelia Ketelsen erfahren. Sie stellt auch den aus Brennessel, Löwenzahn und Rotklee hergestellten Oximell-Saft vor, der natürlich auch probiert werden darf. Von Silke Kegeler gibt es gereinigtes energetisches Wasser und andere Köstlichkeiten.

Auf die kleinen Gäste wartet eine kleine Überraschung. Geöffnet haben die Gärten von 10 bis 18 Uhr.