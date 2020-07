Die Arnsburg bei Seega war einer der Punkte in der östlichen Hainleite, an denen sich die Teilnehmer einer Exkursion vom Kulturwaldverein aus Sondershausen über die Situation im von Trockenheit und Borkenkäferbefall geschädigten Wald informierten.

Tour durch gestressten Wald

Auch auf der Arnsburg bei Seega in der östlichen Hainleite informierten sich die Teilnehmer einer Exkursion vom Kulturwaldverein aus Sondershausen über die Situation im von Trockenheit und Borkenkäferbefall geschädigten Wald. Revierförsterin Stefanie Hesse führte die Rundtour an. Mit unterwegs waren Fachleute für Waldentwicklung wie Vera Holland vom Institut für Ökologie, Evolution und Diversität an der Goethe-Universität Frankfurt/Main, Helmut Witticke, ehemaliger Dozent an der Forsthochschule in Schwarzburg, sowie Martin Görner, Leiter des Artenschutzzentrums in Ranis. Im Anschluss besprachen Vereinsmitglieder, Forstleute und die Experten aus der Wissenschaft ihre Eindrücke und erörterten Zukunftsperspektiven für den Kulturwald auf der Hainleite.