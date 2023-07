Tour zu den Sondershäuser Mühlen

Sondershausen. Einen Stadtrundgang zu den fünf ehemaligen Mühlen in der Sondershäuser Innenstadt bietet Ende Juli die Touristinformation an.

Eine öffentliche Stadtführung in Sondershausen Ende Juli wird sich einem besonderen Thema widmen und zwar den Mühlen- und Wasserwegen in der Kreisstadt. Gästeführerin Edith Baars wird interessierte Sondershäuser und Gäste zu fünf verschiedenen Mühlenstandorten in der Stadt führen. Am Sonntag, 23. Juli, um 13.30 Uhr, ist Treffpunkt für den Stadtrundgang an der Stadtinformation am Rathaus in Sondershausen.

Beginnend an der Alten Wache führt der gemeinsame Weg über die Schlossmühle und die Vorwerksmühle bis hin zur Scherrmühle. Über die Wipper- und Lohmühle geht es durch den Schlosspark zum Marktplatz zurück. Warum die Mühlen gerade in damaliger Zeit so lebenswichtig für die Menschen waren, erfahren die Teilnehmer, aber auch alles Wissenswerte über die Wasserwege und das Mühlensystem von Sondershausen und Umgebung. Während des 90-minütigen Spaziergangs erzählt Gästeführerin Edith Baars eine Fülle von Anekdoten über das frühere Müllersleben und die Obrigkeit.

Die Anmeldungen erfolgen über die Stadtinformation Sondershausen, Markt 7, Telefon: 03632/622822 oder per E-Mail: stadtinfo@sondershausen.de. Anmeldeschluss ist Freitag, 21. Juli. Kosten für Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Weitere Informationen auf der Intenetseite: www.stadtfuehrungen-sondershausen.de.