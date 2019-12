Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tourismusverband Südharz/Kyffhäuser startet Videokanal im Internet

Filme von der Region aus der Vogelperspektive gibt es ab sofort auf einem eigenen Videokanal vom Tourismusverband Südharz/Kyffhäuser im Internetportal Youtube zu sehen. Das Angebot sei bereits gestartet, teilte der Verband am Montag mit. In jeweils zwei bis drei Minuten langen Clips sind neben den spektakulären Luftaufnahmen von den schönsten Ecken rund um den Kyffhäuser auch Ausflugstipps für Familien, Videos von kulinarischen Genüsse mit regionalen Spezialitäten oder gefilmte Wandererlebnisse in einzigartiger Natur auf den drei ausgezeichneten Qualitätswanderwegen Kyffhäuser- und Karstweg und dem Südharzer Dampfloksteig, auf dem Lutherweg und in der Hohen Schrecke. In einigen Videobeiträgen geben auch die Mitarbeiter des Tourismusverbandes ihre ganz persönlichen Tipps.

Entstanden sind die kurzen Filme in einem Kooperationsprojekt des Kyffhäuserkreises mit dem Tourismusverband Südharz/Kyffhäuser, gefördert vom Thüringer Wirtschaftsministerium aus dem Landesprogramm Tourismus mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Die Gesamtkosten für die ersten zehn Kurzfilme und den Kanaltrailer lagen bei rund 36.000 Euro, die Landesförderung bei rund 29.000 Euro und die Eigenmittel des Tourismusverbandes bei gut 7000 Euro.

Die Filme sollen auch auf der Internetseite und den weiteren Social-Media-Auftritten des Verbandes eingebunden werden, geht aus der Mitteilung weiter hervor. Produziert hat die Spots die Agentur Gecko One aus Erfurt. Partner beim Start des Youtube-Kanals waren unter anderem die Verbandsmitglieder Freizeit- und Erholungspark Possen, das Gutshaus von Bismarck in der Hohen Schrecke und die Ländlichen Kaffeestuben in Limlingerode. Der Tourismusverband Südharz/Kyffhäuser will seinen Youtube-Kanal schrittweise erweitern und in den kommenden Monaten weitere Reisethemen und touristische Partner vorstellen. (tig)