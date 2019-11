Westgreußen WestgreußenDer Kulturverein lädt am Sonntag zum traditionellen Martinsumzug in Westgreußen ein. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr im Oberdorf. Etwa um ...

Traditioneller Martinsumzug

Der Kulturverein lädt am Sonntag zum traditionellen Martinsumzug in Westgreußen ein. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr im Oberdorf. Etwa um 18 Uhr ist eine Andacht in der Kirche geplant und im Anschluss, gegen 18.30 Uhr, ein gemütliches Beisammensein in der Gemeindeschenke mit Hörnchen, Bratwurst und Glühwein. Der Verein freut sich auf viele Teilnehmer und erinnert daran, die Laternen für den Umzug nicht zu vergessen.