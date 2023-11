Traditionelles Neujahrskonzert mit Con Emozione im Regionalmuseum Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Karten für die Veranstaltung sind bereits im Regionalmuseum erhältlich.

Das traditionelle Neujahrskonzert im Regionalmuseum Bad Frankenhausen wird auch 2024 wieder mit dem Duo Con Emozione bestritten. Wie das Regionalmuseum mitteilt tritt das Duo am Samstag, 6. Januar, um 15 Uhr, im Festsaal von Schloss Frankenhausen auf. Seit 30 Jahren stehen Liane und Norbert Fietzke als Con Emozione gemeinsam auf der Bühne. So wird es im Konzert eine bunte Mischung aus allen Genres, die die Musik zu bieten hat, geben. Jeder kommt bei diesem Programm auf seine Kosten – der Klassikfreund genauso wie der Liebhaber der leichten Muse. Selbst Rockballaden werden zu hören sein. Lassen Sie sich überraschen, womit Sie das Duo musikalisch entführen möchte. 30 Jahre bedeuten auch einen riesigen Fundus an Melodien, die sonst in kein Programm passen. Und es wird sicher die eine oder andere Geschichte erzählt, was sich an kuriosen Begebenheiten in dieser langen Zeit ereignet hat. Liane und Norbert Fietzke erhielten beide ihre Ausbildung an der Musikhochschule „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. Weitere Studien folgten in Köln und Weimar. Das Duo ›con emozione‹ lebt und arbeitet im Havelland. Karten gibt es für 18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Konzertkasse von Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr im Regionalmuseum, Telefon: 034671/6 20 86. red