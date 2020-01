Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trägheit ist keine Lösung

Das BIC sollte mal junge Firmen beim Start helfen, jetzt ist es den Trägern ein Klotz am Bein. Immer wieder war die wirtschaftliche Zukunft ungewiss. Auch über den Gesellschaftszweck lässt sich schon länger streiten. Eine zündende Idee hatte in den vergangenen Jahren niemand. Jetzt ist die Stadt Nordhausen ausgestiegen. Was hindert die anderen drei Gesellschafter, die Landkreise Kyffhäuser und die Stadt Sondershausen, es ihr gleich zu tun? Die Aussicht einmal von einer Ausschüttung zu profitieren, ist es sicher nicht. Erst vor drei Jahren haben alle vier Gesellschafter noch einmal eine vierstellige Summe in die Firma gesteckt, um einen Fehlbetrag auszugleichen.

Die Wirtschaftsförderung dort zu bündeln, war mal im Gespräch. Aber wozu? In der Stadtverwaltung wie im Landratsamt gibt es bereits Mitarbeiter, die sich darum bemühen. Mit dem Regionalmanagement für Nordhausen, Kyffhäuser- und Unstrut-Hainich-Kreis existiert sogar eine weitere Gruppe, die auch die überregionale Vermarktung der Region im Auge hat. Welche Aufgaben blieben da noch? Die Vermietung von Büroräumen kann es wohl nicht sein. Neue Projekte für Existenzgründer, selbst im Hartz-IV-Bezug, zu akquirieren, fällt immer schwerer.

Im Moment ist es wohl nur die Trägheit, die das BIC noch existieren lässt.