Die Trauerhalle auf dem Friedhof in Thüringenhausen war Thema in der Stadtratssitzung Ebeleben.

Trauerhalle in Thüringenhausen weist Mängel auf

Thüringenhausen. Der bauliche Zustand der kleinen Halle wird bemängelt.

Der bauliche Zustand der Trauerhalle in Thüringenhausen war Thema in der Sitzung des Stadtrates in Ebeleben. Die kleine Halle weise erhebliche Mängel auf, die sich der Bauausschuss beziehungsweise ein Experte ansehen sollte, bat Ortsteilbürgermeister Wilfried Karlstedt (parteilos). Mit der neu beschlossenen Friedhofsgebührensatzung sei das umso dringlicher, da nun die gleichen Gebühren zu zahlen seien wie andernorts auch. iw