Die Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof in Sondershausen.

Sondershausen. Zwei Wochen später als geplant, werden die Bauarbeiten an der Trauerhalle am Hauptfriedhof abgeschlossen sein.

Trauerhallensanierung in Sondershausen verzögert sich

Die sanierte Trauerhalle auf dem Sondershäuser Hauptfriedhof wird nicht wie geplant am 9. Oktober, sondern erst am 23. Oktober wieder eröffnet. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Grund hierfür seien Verzögerungen beim Bauen.

Anlässlich der Eröffnung werden sich am 23. Oktober auch einige Firmen, die auf dem Friedhof tätig sind, präsentieren, kündigte die Stadt an. So stellen sich Bestatter, Steinmetze, Friedhofsgärtner, die Betreiber des Krematoriums, der städtische Bauhof und die Friedhofsverwaltung vor. Von 11 bis 14 Uhr sind Ansprechpartner der Firmen vor Ort. Interessenten sind herzlich eingeladen, die neue Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof zu besuchen.