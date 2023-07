Das Team des Traumazentrums am KMG-Klinikum Sondershausen freut sich über die erneute Rezertifizierung.

Traumazentrum am KMG-Klinikum Sondershausen erneut auditiert

Sondershausen. Zertifizierung der KMG-Kliniken ist nun bis März 2026 gültig.

Erneut wurde am KMG-Klinikum Sondershausen das Reaudit für das lokale Traumazentrum erfolgreich abgeschlossen. Darüber informiert der Unternehmenssprecher Franz Christian Meier in einer Mitteilung an unsere Redaktion. Damit sei die Zertifizierung wieder bis März 2026 gültig.

Das Zentrum wird den Angaben zufolge regelmäßig der externen und unabhängigen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass die hohen Voraussetzungen für die Zertifizierung nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) weiterhin erfüllt sind.

Nach einem schweren Unfall zählt jede Minute

„Unser zertifiziertes Traumazentrum ist ein wichtiger Bestandteil im Traumanetzwerk Thüringen. Denn bei Menschen, die einen schweren Unfall erlitten haben, zählt jede Sekunde, bis sie adäquat versorgt werden“, wird Achim von Moltke, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am KMG-Klinikum Sondershausen, zitiert. Deshalb sei eine flächendeckende Versorgung mit kurzen Wegen und einer Behandlungsqualität auf höchstem Niveau entscheidend. Von Moltke sei sehr stolz auf das gesamte Team und danke allen für die disziplinierte Leistung, die dahinterstecke. Die Traumaversorgung werde man weiter ausbauen und optimieren.

Das Traumanetzwerk Thüringen wurde laut Unternehmenssprecher im Jahr 2011 ins Leben gerufen und 2012 entsprechend den Kriterien der DGU zertifiziert. Es setzt sich aus 24 Kliniken mit Traumazentren unterschiedlicher Versorgungsstufen zusammen. Diese stellen eine flächendeckende Versorgung von Schwerverletzten nach höchsten Standards sicher, sagt Franz Christian Meier.