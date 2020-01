Im Seniorenzentrum Am Waidhof in Greußen trifft sich die Selbsthilfegruppe Angehöriger Demenzkranker.

Treffen für Angehöriger Demenzkranker

„Diagnose. Was dann“ lautet das Gesprächsthema des nächsten Treffens der Selbsthilfegruppe Angehöriger Demenzkranker in Greußen. Am Freitag, 21. Februar, kommen die Mitglieder der Gruppe zum monatlichen Gruppentreffen im Seniorenzentrum Am Waidhof in Greußen zusammen. Um 15 Uhr wird das Treffen beginnen. Die Betroffenen können nach Voranmeldung in dieser Zeit von Fachpersonal betreut werden. Interessenten sind herzlich eingeladen.