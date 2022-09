Treffen für Frauen mit Krebsdiagnose in Artern

Artern. Jeden ersten Donnerstag im Monat kommt die Selbsthilfegruppe „Junge Frauen mit und nach Krebs“ in Artern zusammen.

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe „Junge Frauen mit und nach Krebs“ findet laut Mitteilung am 6. Oktober um 17 Uhr in der Unstrutstraße 1a in Artern statt. Immer am ersten Donnerstag im Monat treffen sich die Frauen, um sich in der schweren Zeit nach der Diagnose Krebs gegenseitig zu unterstützen, heißt es. Ansprechpartnerin ist Frau Wipper. Um eine vorherige Anmeldung zum Treffen wird gebeten unter der Tel.: 0152/ 21853772 oder per E-Mail an onkolotse.jw@gmail.com.