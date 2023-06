Treffen für verwaiste Eltern im Kyffhäuserkreis

Sondershausen/Artern. Betroffene können sich bei Selbsthilfegruppen austauschen.

Wie das Landratsamt mitteilt, gibt es demnächst wieder Treffen der Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“. Sie finden demnach am Donnerstag, dem 8. Juni, um 18 Uhr in der Beratungsstelle für Selbsthilfe beim Landratsamt in Artern, Straße der Jugend 8, sowie am Samstag, dem 17. Juni, um 10 Uhr im Familienzentrum Düne, Crucisstraße 8, in Sondershausen statt. Um eine vorherige Anmeldung zur Teilnahme bei Elke Heinrich, Telefon 01520 / 1702465, wird gebeten. Betroffene sind herzlich eingeladen, heißt es.