Foto: Henning Most

Sondershausen. Abrissarbeiten am Sondershäuser Sportzentrum am Göldner laufen.

Tribüne am Sondershäuser Göldner abgerissen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tribüne am Sondershäuser Göldner abgerissen

Seit Dienstag laufen die Abrissarbeiten im Stadion am Göldner. Am Mittwoch wurden bereits die Stahlkonstruktionen an der Tribüne entfernt und abtransportiert. Anschließend werden die Fundamente abgetragen. Die Arbeiten werden voraussichtlich sechs Wochen dauern, erklärte ein Vorarbeiter der Firma Richter Trigra aus Zwönitz. Fußballspiele können derzeit noch auf dem Kunstrasen stattfinden, denn die Baustelle ist weiträumig abgesperrt. Ebenso ist das Vereinshaus mit seinen Räumlichkeiten im vollen Umfang nutzbar. Für fünf Millionen Euro baut die Stadt Sondershausen das Sportzentrum neu.