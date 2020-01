Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trocken-Idylle mit Meerblick

Aus Plätschern wird vielleicht ein Rauschen. Nicht so ein kräftiges wie das von Meereswellen. Eher schon so ein leichtes, wenn warmer Wind durch Gräser oder Büsche streicht. Wenn er schon keine Teiche mehr kräuseln kann, weil der Wassermangel sie vertrocknen lässt, bringt der Lufthauch eben Halme und Blätter zum Säuseln. Die sprießen bald dort wo spätestens im nächsten hitzigen Sommer von Seen nur noch Sandwüsten bleiben. Für ein paar Teiche in der Gegend war es wahrscheinlich schon einmal zu viel trocken. Statt einer Idylle am stillen Wasser bleibt dann wenigstens noch der weniger romantische aber dafür seltene Trockenrasen. Wenigstens für Kenner auch ein Anblick zum Genießen und mit dem Rispensäuseln auch ein Fest für die Ohren.

Mit Meeresrauschen und Strandidylle an Ausflugsziele in der Region ist sicher so bald nicht zu rechnen. Obwohl, es kommt nur darauf an, wie schnell es wieviel wärmer wird. Schwuppdiwupp ist der steigende Meeresspiegel dann mal über die noch weit entfernten Küstenlinien geschwappt. Dann rollte die Woge schnell mal bis ins Wippertal herauf. Und am Possen-Rondell oder am Kyffhäuser-Burghof werden Strandbars eröffnet.