Trockenheit und Mäuseplage setzen den Zuckerrüben zu

Mäusefraßspuren an Zuckerrüben auf einem Feld bei Greußen.

Sie ist die letzte wichtige Feldfrucht im Kalender der Landwirte: die Zuckerrübe. Und wie auch in anderen Bereichen in diesem Jahr: Die Ernte fällt bescheiden aus. „Ich würde sie als leicht unterdurchschnittlich bezeichnen“, sagt Wolfgang Peter. „Denn vor allem die Trockenheit der ersten Jahreshälfte und die Mäuseplage haben den Ertrag gemindert“, so der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes. Der liege diesmal bei 50 bis 75 Tonnen pro Hektar „und war schon mal deutlich besser“, bilanziert Peter.