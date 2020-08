Trödelmarkt am Samstag

Sondershausen. In Sondershausen gibt es am Samstag einen Antik-Trödelmarkt.

Die Sondershäuser Marktmeisterin erinnert an den am Samstag, 29. August, stattfindenden Antik-Trödelmarkt. Dieser öffnet von 8 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz. Händler aus nah und fern bieten verschiedene Trödelraritäten an. Wer alten Kram an die Frau oder den Mann bringen will, kann sich gerne noch bei der Marktmeisterin telefonisch unter der Telefonnummer: 03632/ 622 186, mobil: 0151/ 11 72 33 26 oder per Fax 03632/ 622 189 anmelden. Die Teilnahme ist nur mit Voranmeldung möglich. Neuware ist zum Trödelmarkt nicht zugelassen. Platzvergabe ist ab 7 Uhr.