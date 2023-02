Trödelmarkt öffnet am 1. März wieder in Artern

Artern. Die Brückenfrauen der Salinestadt verkaufen allerlei Dinge, um damit finanzielle Hilfe für gemeinnützige Projekte zu leisten.

Der Trödelmarkt der Brückenfrauen in der Leipziger Straße in Artern öffnet am 1. März seine Pforten für alle Neugierigen. Von 9 bis 11 Uhr kann in aller Ruhe gestöbert, gefeilscht und gekauft werden. Der Trödelmarkt öffnet immer mittwochs für zwei Stunden am Vormittag seine Türen. Die Einnahmen aus dem Laden sollen weiter in Projekte für die Allgemeinheit fließen.

Nach Vereinbarung können Trödel und Haushaltswaren auch abgegeben werden.