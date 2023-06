Kyffhäuserkreis. Christoph Vogel hofft auf etwas Regen.

Das Wetter ist schon schön. Organisatoren von Veranstaltungen hatten in den vergangenen Wochen kaum Grund zur Klage, was frühsommerliche Temperaturen und Sonnenschein betreffen. Die Besucher erschienen auch, dank des vorteilhaften Wetters in der Regel sehr zahlreich. Keine Veranstaltung im Freien ist in das sprichwörtliche Wasser gefallen. Und wer im Urlaub war oder noch ist, hat dies wohl zur rechten Zeit getan.

Trotzdem sehnen sich viele etwas Regen herbei. Waren doch die kurzen Schauer in dieser Woche nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Diese Tatsache offenbarte sich mir beim letzten Blick ins Regenwasserfass, in dem der Pegel nur unwesentlich angestiegen ist und die Vorräte allmählich zur Neige gehen. Für die Gemüsepflanzen und Blumen, die momentan fast täglich gegossen werden, ist ein ergiebiger Regenguss sowieso besser. Dessen positiver Effekt lässt in der Regel nicht lange auf sich warten. Es wächst und gedeiht einfach alles viel schneller, als das der tägliche Gang mit der Gießkanne bewirken kann.