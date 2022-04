Derzeit ist das Landwirtschaftliche Unternehmen Sondershausen damit beschäftigt, Anbauflächen mit Mineraldünger zu versorgen. Hier düngt ein Mitarbeiter gerade die 30 Hektar Winterweizen an der Hardt am Stadtrand von Sondershausen. Jedoch sind die Reserven an Dünger so gut wie erschöpft.