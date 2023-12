Trotz verschlossenem Schornstein: Mann macht Feuer und löst Feuerwehreinsatz Bad Langensalza aus

Bad Langensalza. Ein Mann hat in Bad Langensalza Feuer in einem außer Betrieb gesetzten Ofen angezündet. Schlussendlich griffen Feuerwehr und Polizei zu einer radikalen Maßnahme.

In Bad Langensalza musste am Dienstagnachmittag die Feuerwehr ausrücken, weil ein Mann in seiner Wohnung Holz verbrannte, obwohl sein Ofen durch den Schornsteinfeger außer Betrieb gesetzt wurde. Außerdem hatte der Ofen kein Schutzglas, sodass das brennende Holz leicht aus der Feuerstelle hätte herausfallen können, schreibt die Polizei in einer Meldung.

Außerdem war der Abluftschacht verschlossen. Dadurch entwich der Qualm in das Wohnhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Allerdings habe sich der Bewohner uneinsichtig gezeigt, sodass der Ofen schlussendlich ausgebaut wurde, um weitere Gefährdungen anderer Bewohner zu verhindern. Die Polizei erstattete zudem Anzeige.

