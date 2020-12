Foto: Henning Most

Traditionelles Turmblasen am Bürgerzentrum Cruciskirche in Sondershausen.

Sondershausen. Das traditionelle Turmblasen an der Sondershäuser Cruciskirche an Heiligabend ist abgesagt.

Turmmusik in Sondershausen abgesagt

Das traditionelle Turmblasen an der Cruciskirche wird in diesem Jahr leider ausfallen müssen, teilte Edith Baars mit. Der Förderverein Cruciskirche hat das Konzert am Heiligabendnachmittag abgesagt aufgrund der Coronapandemie. Zur Turmmusik tritt seit vielen Jahren der Posaunenchor Sondershausen auf und spielt im Turm des Bürgerzentrums Weihnachtsmusik für die Sondershäuser, die sich rund um die ehemalige Kirche zu Hunderten versammeln, den Posaunenspielern lauschen und Glühwein trinken.