Über 700 Jahre altes Ritualbad wird frisch belüftet

Sondershausen. Mit einem neuen Lüftungssystem sollen die Reste der Mikwe in Sondershausen in Zukunft vor Schimmel und anderen Schäden durch Feuchtigkeit geschützt werden. Frisch saniert ist das jüdische Ritualbad aus dem Mittelalter jetzt wieder für Besucher zugänglich. Drei Monate lang war der Raum im Kellergeschoss vom Einkaufszentrum Schlossberg-Galerie, in dem die archäologischen Funde präsentiert werden, wegen der Umbauarbeiten gesperrt gewesen.

Saniert werden musste die Mikwe, weil die ständig hohe Feuchtigkeit in der Umgebung das jahrhundertealte Gemäuer dauerhaft zu beschädigen drohte. Darüber hinaus sei das neue Galerie-Bauwerk, dass um das Jahr 2000 errichtet worden war, bereits in besorgniserregendem Zustand gewesen, wie Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (pl) erklärte. Deshalb musste jetzt die durchfeuchtete Dämmung von der Decke komplett entfernt werden. Dafür seien Silikatplatten neu angebracht und in diesem Zusammenhang auch die neuen Abluftleitungen so verlegt worden, dass jetzt nur noch die Lüftungsgitter zu sehen sind. Das erläuterte Klaus Müller vom städtischen Bauamt.

Insgesamt wurden etwas mehr als 54.500 Euro für die Sanierung ausgegeben. 46.500 Euro davon schoss der Freistaat Thüringen zu, die Stadt trägt einen Eigenanteil von etwa 7000 Euro.