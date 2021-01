Über einen spürbar ruhigen Jahreswechsel

Die meisten hielten sich an die Corona-Beschränkungen, feierten daheim im kleinen Kreis, sahen fern, tranken Bowle und ließen sich Partyhäppchen schmecken. Silvesterwünsche machten die Runde, erst am frühen Morgen kamen dann auch die Mobiltelefone zur Ruhe.

So ganz ohne Feuerwerk und Böllerei ging es dann aber doch nicht ab. In der Ferne schossen ein paar Fontänen in die Luft. Aber sehr vereinzelt und kein Vergleich zu den anderen Jahren. Da wusste man wenigstens, dass Jahreswechsel ist.

Die Luft blieb sauber, die Tiere hatten ihre gewohnte Ruhe, Rettungsdienste und Krankenhäuser blieben von Knallerverletzten verschont und die Straßen und Plätze vom Feuerwerksmüll. Das Verbot hatte auch seine guten Seiten.

Hoffen wir, dass die bösen Geister trotzdem fernbleiben, auch wenn sie nicht von Geböller und Gezische in die Flucht getrieben wurden. Das neue Jahr kann einfach nur besser werden.

In den ersten Tagen werden nun wieder fleißig gute Wünsche verteilt an Angehörige, Freunde, Bekannte, Geschäftspartner, Kollegen. Während die Worte bislang eher routiniert über die Lippen kamen, weil sie zum guten Ton gehörten, sind sie nun wortwörtlich aufzufassen: Ein frohes neues Jahr - und bleiben Sie gesund!