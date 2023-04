Über geschlossene Bahnschranke: 42-Jähriger liefert sich im Kyffhäuserkreis wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Sachsenburg. Im Kyffhäuserkreis hat sich ein 42-Jähriger eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Am Samstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, wollte die Polizei in Sachsenburg einen 42-jährigen Autofahrer kontrollieren, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen sei. Als der 42-Jährige die Polizei bemerkte, sei er unter Missachtung der Verkehrsregelnmit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gorsleben geflohen. Dabei sei er über einen Bahnübergang trotz herunter gelassener Halbschranke gefahren, rücksichtslos die B85 und durch Gorsleben gerast, ehe er die Strecke zurück nach Sachsenburg fuhr. Dort wurde der Wagen dann gefunden. fährt und der Pkw, ein weißer VW Caddy, festgestellt wird.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Auto, einem weißen VW Caddy, und seiner Fahrweise zu dem Zeitpunkt machen können. Gesucht werden die Autofahrer, die am Bahnübergang warten mussten und überholt wurden, oder denen das Auto und seine Fahrweise auf der B85 und in Gorsleben aufgefallen ist.

