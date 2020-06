Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über Glauben, Wissen und Gewissheiten

In diesen Tagen gibt es verschiedene Gewissheiten. „Ich glaube, dass das ganze Gerede von Corona nur ein ganz großer Bluff ist.“ „Ich glaube, dass eine Weltregierung dahintersteckt, die uns versklaven will.“ „Ich gebe Ihnen nicht die Hand, ich glaube, so kann ich mich vor Ansteckung schützen.“ „Ich glaube, dass ich in allem von Gott gehalten werde, was auch passiert.“

Lauter Glaubenssätze. Lauter Gewissheiten, Ungewissheiten oder Vertrauen. Das ist das schöne und zugleich komplexe der deutschen Sprache: sie ist interpretierbar und vieldeutig. Wer mit Sprache umgehen kann, vermag Dinge so zu sagen, dass Sie ein-, zwei- oder mehrdeutig sind. Mancher wirft den Politikern vor, dass sie nicht klar sprächen. Wer sich umhört merkt, dass das nicht das Privileg der Politiker allein ist. Oft unbedacht, manchmal mit Hintersinn wird da gesprochen. Mancher redet auch nach der Devise: „Wie soll ich wissen was ich denke/glaube, wenn ich nicht höre was ich sage?“ Zuweilen können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, dass jeder seine Wahrheit hat. So wie jeder seinen Horizont.

Was aber derzeit in unserer Gesellschaft passiert, mutet merkwürdig an. Aufgrund einer konsequenten Strategie, die vom Großteil der Bevölkerung lange mitgetragen wurde, haben wir vergleichsweise wenige Tote zu beklagen. Nun aber gibt es Theoretiker, die die Pandemie an sich in Frage stellen, trotz millionenfach Infizierter, trotz hunderttausender Toter weltweit.

Was ist das? Wissen, Vertrauen oder Unvernunft? Keiner findet die Beschränkungen gut, keiner ist froh darüber. Aber eine Leugnung der Tatsache kann tödlich sein. Vielleicht begreift mancher erst, wenn er Verwandte zu Grabe trägt oder nicht einmal dann. Schon die Sehnsucht nach Urlaub in der Fremde kann in der Konsequenz ansteckend krank machen und viele aus den Familien und dem Arbeitsumfeld der Rückkehrer gleich mit.

Wir hatten das ja im Landkreis, inklusive der hässlichen Kommentare auf den Straßen vor den Häusern der Rückkehrer aus Tirol. Ich möchte für ein vertrauensvolles und um den Anderen sorgendes Miteinander werben. Wir leben in einer solch schönen Gegend, werben um Gäste und wollen selbst in die Fremde? Warum nicht dieses Jahr die Heimat erkunden? Das Gute liegt doch so nah. Wer Abstand hält und im Kyffhäuserkreis radelt, schwimmt, joggt, wandert… der stärkt die eigene Gesundheit, nutzt einheimische Cafés und Geschäfte und trägt mit dazu bei, weiterhin die Ansteckungsketten zu unterbrechen. Darauf kann jeder vertrauen, ich glaube daran. Und Sie?

Kristóf Bálint ist Superintendent im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen.