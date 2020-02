Sondershausen. Stadtrat stellt Nutzen des BIC Nordthüringen für die Stadt Sondershausen in Frage.

Über Gründerzentrum soll in Sondershausen noch diskutiert werden

Die Zustimmung des Stadtrats war nur Formsache: Die Stadt Nordhausen hatte bereits vor zwei Jahre ihre Anteile am Gründerzentrum BIC (Business an Innovation Center) Nordthüringen zum Kauf angeboten und ist zum Ende des vergangenen Jahres ausgestiegen aus der gemeinsamen Gesellschaft der beiden Landkreise, Nordhausen und Kyffhäuser, und eben der Städte Nordhausen und Sondershausen.

Nun musste der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung der Veräußerung nur noch formal zustimmen. Die Gesellschaftsanteile übernimmt die BIC Nordthüringen GmbH, die ihren Sitz in Sondershausen hat. selbst. Über das Thema aber sollte man dennoch diskutieren, mahnte Hartmut Thiele, Chef der CDU-Fraktion an. Der Sinn sei nicht mehr gegeben. Die Frage nach einem künftigen Konzept wurde ebenso von den Stadtratsmitgliedern gestellt wie die, ob die Institution Verluste schreiben würde. Das konnte der Stadtratsvorsitzende Daniel Pößel (Freie Wähler) immerhin verneinen, aber auch nur das „plus minus Null“ verkünden.

Das BIC steht immer wieder zur Debatte. Waren es früher die schlechten Zahlen bei der Auslastung, eine drohende Pleite oder die Rückzahlung von Fördermitteln an das Land, muss nun diskutiert werden, ob die Einrichtung noch nützlich für die Stadt ist und in welcher Form. Auch dem Kyffhäuserkreis stellt sich diese Frage.