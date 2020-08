Uhu-Familie landet im Schlossmuseum Sondershausen

Eine Uhu-Familie hat am Donnerstag auf einem künstlichen Felsen im Sondershäuser Schlossmuseum Platz genommen. Die beiden Präparate eines ausgewachsenen Exemplars der größten in der Region heimischen Eulenart und eines Jungtiers im Flaumkleid ergänzen die Ausstellung über die Tierwelt der Hainleite-Region. Tatsächlich sei der Jungvogel tot in den Wäldern der Hainleite gefunden und zur Konservierung abgegeben worden, erklärt der zoologische Präparator Detlev Koch.

Der ausgewachsene Uhu stammt aus dem Naturkundemuseum in Erfurt. Beide Vögel hat Koch in etwa zwei Jahren so präpariert, dass sie nun als lebensechte Vertreter aus der heimischen Tierwelt im Museum betrachtet werden können. In der Szene wird die Fütterung des Jungvogels nachgestellt. Um sie besonders authentisch zu gestalten, stellte Thomas Schlufter von der Unteren Naturschutzbehörde des Kyffhäuserkreises echtes Gewölle von den am Frauenberg bei Sondershausen lebenden Uhus zur Verfügung.