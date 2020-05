Gisela Blanke ist in Sondershausen Lese-Oma in einem Kindergarten, unterhält ehrenamtlich Senioren in einer Tagespflege. Vor allem aber ist sie eine liebevolle Mutter und Großmutter.

Umarmung über das Telefon

Jeden Tag um 6.30 Uhr klingelt bei Gisela Blanke das Telefon. „Guten Morgen Mama“, grüßt Tochter Jana fröhlich. „Hast du gut geschlafen, ist alles okay?“, möchte sie wissen. Mit diesem kleinen Ritual starten die beiden Frühaufsteherinnen in den Tag. Das war auch schon lange vor Corona so. Doch angesichts von Kontaktbeschränkungen erscheint der Morgengruß umso wertvoller.

Jana und Gisela Blanke wohnen im Sondershäuser Borntal, nur fünf Gehminuten voneinander entfernt. Mehrmals pro Woche würden sie sich treffen, gäbe es dieses Virus nicht. „Wir geben aufeinander acht, haben den Kontakt darum auf das Nötigste reduziert“, erzählt Jana Blanke. Morgen zum Muttertag aber will sie ihrer 69-jährigen Mutter unbedingt Blumen schenken. Und eine Überraschung. Sie will von Herzen Danke zu sagen, auch wenn die Umarmung auf später verschoben werden muss.

Die beiden stehen sich nah, nicht nur räumlich. „Meine Mama ist immer für mich da. Bei ihr fühle ich mich geborgen und geliebt.“ Wie viel das bedeutet, hat Jana Blanke vor allem in schwierigen Zeiten erlebt. „Ob ich Kraft nach einer Operation oder Halt nach der Scheidung brauchte, sie hat mich getröstet, mir Zuversicht gegeben. Dabei musste sie selbst Schicksalsschläge verkraften. Ihr erstes Kind ist im Babyalter gestorben. Vor gut zwei Jahren verlor sie ihren Mann.“

Lange lebte die Familie in Auleben. Es war Jana Blanke, die zuerst nach Sondershausen zog. Die Mutter kam nach dem Tod ihres Mannes nach.

Nicht nur Mutter und Tochter, auch der zwölfjährige Enkel Fritz-Walter fühlt sich richtig wohl in Sondershausen. „Das Schönste ist, dass wir wieder zusammen sind, denn meine Mama ist auch eine Bilderbuchoma“, schwärmt Jana Blanke. Der familiäre Zusammenhalt ist ihr wichtig in dieser schnelllebigen Zeit: „Es ist ein wertvolles Fundament, eine Basis.“ Gemeinsam wird gekocht, gelacht, diskutiert. Oder es werden schöne Erinnerungen hervorgekramt, etwa an die Familienurlaube in Rangsdorf, Bautzen und Dresden.

Und wenn Corona zu Einschränkungen zwingt, klappt’s sogar mit der Technik. „Ich hätte nie gedacht, dass meine Mama einmal sagt: Oh, ein Handy geil! – und sich über jedes Video freut“, amüsiert sich die 45-Jährige.

Ja, ihre Mutter hat sich die Neugier bewahrt und liebt das Leben. Und sie findet schnell einen Draht zu Menschen. Kaum war sie vor zwei Jahren nach Sondershausen gezogen, steckte sie schon mittendrin im gesellschaftlichen Leben. In Auleben hatte sie zuvor als Lese-Oma Kindern Freude bereitet.

„Das wollte sie nicht missen, fragte im Anne-Frank-Kindergarten nach und wurde vom Fleck weg engagiert.“ Die Tochter lacht: „Wenn sie Geschichten vorliest, dann mit ganzem Einsatz. Für Rotkäppchen bringt sie eine rote Mütze, einen Plüschwolf und ein Körbchen mit. Für die Igel-Geschichte baut sie ein Nest aus Zweigen.“

Jeder Dienstag ist für den Kindergarten reserviert, jeder Donnerstag für die DRK-Tagespflege, wo sie Senioren Unterhaltung bietet. Mittwochs geht’s zur Frühstücksrunde ins Altstadtcafé, sonntags ins Düne-Stübchen. Normalerweise...

Irgendwann ist sie wieder möglich, die Normalität. Nicht nur die Blankes freuen sich darauf.