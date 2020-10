Umgebauter Lebensmittelmarkt in Ebeleben wieder eröffnet

Mit größerer Verkaufsfläche und einer Glasfront im Eingangsbereich begrüßt der Netto-Markt in Ebeleben seit Dienstag seine Kunden. Vier Wochen lang war der Discounter in der Sondershäuser Straße für den Umbau geschlossen. Zur Wiedereröffnung präsentiert sich die um 200 Quadratmeter auf rund 800 Quadratmeter erweiterte Filiale nun moderner und mit einem erweiterten Sortiment. „Vergrößert hat sich beispielsweise der Frischebereich“, erklärt der regionale Verkaufsleiter Chris Hohenstein. Viele ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst habe man aufgenommen. Über 400 Bio-Artikel gibt es mittlerweile im Markt.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch beim Getränkeangebot eine Rolle. „Wir haben das Mehrweg-Sortiment in der Filiale nahezu verdoppelt“, hebt Hohenstein hervor. Gut 100 Getränkesorten sind jetzt in Mehrwegflaschen erhältlich. Mehr Platz gibt es ebenso für das Backwaren-Sortiment. Filialleiterin Bianca Täumer verweist auf die neue Aufback-Station samt Verkaufsregalen, in denen Frischgebackenes duftet.

Die Filiale der Bäckerei Bergmann aus Frömmstedt gibt es auch weiterhin im Eingangsbereich des Marktes. Auch sie hat sich vergrößert, bietet nun sogar Sitzplätze an Tischen an, um Kaffee und Kuchen gleich vor Ort zu genießen. Während des Umbaus hatte die Bäckerei den Kiosk am Markt aus Ausweichquartier genutzt. Nun ist sie wieder zurück.

Noch ein Hinweis: Die Netto-Filiale beteiligt sich an der Aktion „Einfach aufrunden“. Das heißt, Kunden können an der Kasse auf Wunsch ihren Kassenbetrag auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufrunden und damit soziale Projekte unterstützen. Bis zum Ende dieses Jahres kommen die Spenden der Peter-Maffay-Stiftung zugute, die sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in den Tabaluga-Häusern eine Auszeit von ihrem Alltag ermöglicht. Gleiches gilt für den Flaschenpfand, der per Knopfdruck gespendet werden kann.