Umleitung für Busse nach Greußen

Wegen der Arbeiten an der B4 müssen auch die Busse der Regionalbus GmbH Umwege fahren.

Kyffhäuserkreis. Aufgrund der Bauarbeiten an der B4 zwischen Westerengel und Greußen gibt es Änderungen im öffentlichen Nahverkehr.

Aufgrund der Straßenbauarbeiten an der B4 und deren Vollsperrung zwischen Westerengel und Greußen ab Montag, 3. April, werde es auch Änderungen beim öffentlichen Nahverkehr geben. Das kündigt die Regionalbus GmbH Unstrut-Hainich-Kyffhäuserkreis an. Eine örtliche Umleitung werde zu geringfügigen Fahrplanabweichungen führen, heißt es. Auch im Bereich Greußen gibt es Änderungen. Die Linien 441 und 444 werden in beiden Richtungen im Umleitungsverkehr über Niedertopfstedt und Obertopfstedt fahren. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juni 2023 dauern. Die Fahrplanübersichten werden auf der Internetseite www.regionalbus.de bekanntgegeben.