Jedes einzelne von etwa 680 Gemälden und Rahmen aus dem Depot im Sondershäuser Schloss hat Restauratorin Carolin Richter, die als Magazinverwalterin im Sondershäuser Schlossmuseum arbeitet, für den Umzug in ein neues Depot vorbereitet.

Umzug erfordert Sperrung

Damit mehr als 600 Gemälde und Bilderrahme aus dem Magazin im Schlossturm in ein neues Depot abtransportiert werden können, bleiben Schlosskapelle, Liebhabertheater und der Zugang zur Goldenen Kutsche eine Woche lang für Schlossbesucher gesperrt. Wie die Stadtverwaltung Sondershausen mitteilt, betrifft den Zeitraum vom 18. bis zum 21. Februar. In diesen Tagen sollen die ersten Transporte von Sammlungsgut erfolgen. In diesem Zusammenhang sei es erforderlich, den Transportweg für den Besucherverkehr zu sperren.

Unter den Stücken, die jetzt umziehen müssen, sind Gemälde vom über drei Metern Höhe und mehr als zweieinhalb Metern Breite, die nur über das Portal im Nordflügel aus dem Schloss heraustransportiert werden können. Viele der kulturhistorischen Kostbarkeiten waren während der zurückliegende Monate bereits in die Schlosskapelle verfrachtet worden. Dort ist ein provisorischer Arbeitsraum für Restauratoren und Magazinverwalter eingerichtet, in dem die Stücke für den Transport gesichert wurden. Dabei wurden sie teilweise in zusätzlich sperrige Schutzhüllen verpackt, die den großen Gemälden mehr Stabilität geben sollen.

Nach dem Auszug von Sammlungen des Schlossmuseums Sondershausen aus dem Schloss in provisorische Außenmagazine im vergangenen Jahr ist die jetzt bevorstehende Umlagerung der Gemäldesammlung des Museums die zweite große Umzugsaktion von Depotbeständen aus dem Schloss. Sicherung der Gemälde und ihr Transport schlagen mit 150.000 Euro zu Buche. Die Kosten teilen sich Stadt und Land je zur Hälfte. Das Schlossmuseum bittet die Besucher für die Einschränkungen um Verständnis.