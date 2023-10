Foto: Henning Most

Am Sonntag zog der bunte Kirmestrupp durch die engen Gassen von Sondershausen-Jecha.

Umzug krönt Kirmeswochenende in Jecha

Sondershausen. Der Traditions- und Jugendverein Jecha feiert das Kirchweihfest und zeichnet verdiente Mitglieder aus.

Im Sondershäuser Ortsteil Jecha herrschte am Sonntag Ausnahmezustand: Gleich drei Bären und Kinderbär Elias führten den traditionellen Kirmesumzug durch den Ort. Bereits seit 24 Jahren gibt es den Traditions- und Jugendverein Jecha, der sich neben der Kirmes auch um den Weihnachtsmarkt, das Osterfeuer und das Maibaumsetzen kümmert. „Ohne die Unterstützung der ortsansässigen Firmen eine Sache der Unmöglichkeit“, so Mathias Weisbach. Das Vorstandsmitglied wurde gemeinsam mit Alexander Leve, Enrico Müller und Marc Becker für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit besonders geehrt. Als Auszeichnung gab es einen Orden und einen eigenen Trinkstiefel aus Glas. Insgesamt drei Tage feierte die Kirmesgesellschaft in der „Wipperperle“.