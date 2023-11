Umzug und Andacht in Wiehe

In der Sankt-Bartholomäus-Kirche in Wiehe wird am Freitag Andacht zum Martinstag gehalten.

Wiehe. Martinshörnchen werden in Wiehe am 10. November auf dem Markt verteilt. Was am Martinstag noch los ist.

Der Martinstag wird in Wiehe am Freitag, 10. November, ab 16 Uhr auf dem Markt gefeiert. Es gibt Martinsständchen und an den Verkaufsständen warme Getränke. Um 16.30 Uhr beginnt die Andacht in der St.-Bartholomäus-Kirche. Anschließend ziehen Kinder und Erwachsene mit ihren Laternen durch die Stadt. Der Spielmannszug Wolmirstedt begleitet den Umzug. Die Kirchengemeinde Wiehe und die Stadt Roßleben-Wiehe laden zum Martinstag ein. Die Einnahmen der Kollekte werden dem Schwimmbad zugute kommen.