Unbekannte brechen Zigarettenautomaten im Kyffhäuserkreis auf

Esperstedt. In der Nacht haben zwei Unbekannte in Esperstedt einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter flüchteten über einen Feldweg.

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam einen Zigarettenautomaten in Esperstedt geöffnet. Wie die Polizei mitteulte, beobachtete eine Anwohnerin die beiden gegen 1 Uhr Am Rasenrain und informierte die Beamten.

Als die Täter den alarmierten Streifenwagen entdeckten, flüchteten sie über einen Feldweg und entkamen. Offensichtlich erbeuteten die Täter eine noch unbekannte Menge an Münzgeld, während die Zigaretten unversehrt blieben. Beide Täter waren dunkel gekleidet.

Wie hoch der Schaden ist, den sie anrichteten, ist noch unklar. Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegen.

